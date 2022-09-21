7 توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد بالقليوبية.. رفع كفاءة المدارس أولا

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وهو ما اتخذت معه مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية التدابير اللازمة لتجهير المدارس، حيث يتم حاليا مراجعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة في المدارس للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات لاستقبال عام دراسي جيد الأداء.

وفي سياق متصل، استعرض اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، اليوم، خطة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، موجها بسرعة إنهاء التجهيزات.

استعدادات العام الدراسي الجديد بالقليوبية

وشدد محافظ القليوبية خلال المجلس على ضروة توافر عدة ضوابط وعوامل بالمدارس خلال انطلاق العام الدراسي الجديد كالتالي:

- الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل العام الدراسي الجديد.

- التأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والشبابيك والإضاءة والمراوح الجانبية وأسلاك الكهرباء المكشوفة.

- تثبيت البوابات الحديدية جيدا.

- عدم تواجد زجاج مكسور، والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعمل عزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة.

- التأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

- الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية.

- تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.

تقرير عن قوافل متابعة استعدادات العام الدراسي

كما استعرض المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي بالقليوبية، تقريرا من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، حول إطلاق قوافل المتابعة في مدارس المحافظة، والتي تهدف إلى بث روح الفريق والتعاون لمساعدة المدارس في الفترة القادمة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكشف التقرير عن دعم الإدارات التعليمية في رفع كفاءة أداء العملية التعليمية وتحقيق مبدأ المحاسبة للمقصرين في أداء عملهم، والتأكيد على ضبط الأداء داخل المدارس، ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، والوقوف على السلبيات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

متابعة جاهزية المدارس للعام الجديد

كما أوضح التقرير الذي استعرضه المحافظ، أن القوافل توجهت هذا الأسبوع إلى مدارس إدارة الخانكة وهي «عائشة بنت أبي بكر الابتدائية، عمرو بن العاص، عمار بن ياسر، 23 يوليو، مجمع القلج القديمة، عمر بن عبد العزيز، الشهيد محمد صبري عرفة، الجهاد الجبل الأصفر، إبراهيم عزازي، فصول العزب، مزرعة الجبل الأصفر، منشية الجبل الأصفر، مفرح إبراهيم، وجمال فودة».

وقامت قوافل المتابعة ببحث مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوافر عوامل الأمن والسلامة في المدارس، والتأكيد عليها للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.