استشاري يحذر من أكثر أمراض الشتاء انتشارا.. بينها الزكام والالتهاب الرئوي

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني كثيرون من مشكلات صحية عديدة خاصة مشاكل الجهاز التنفسي والصدر، نتيجة نشاط الجراثيم والفيروسات وانتشارها، ويرجع ذلك إلى برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

قال الدكتور طه بكري، استشاري الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية، إن هناك أمراض شهيرة تتضخم معدلاتها في فصل الشتاء ويزداد نشاطها كنزلات البرد، الزكام، الإنفلونزا، التهاب الجيوب الأنفية، النزلات الشعبية، الالتهاب الرئوي، الأزمات الربوية والتنفسية.

الالتهاب الرئوي من أشهر أمراض فصل الشتاء

وأضاف استشاري الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن انتشار الأمراض في فصل الشتاء يرجع لانخفاض درجات الحرارة، ومن أكثر الأمراض شيوعًا، التهاب الحلق، وتتمثل أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والشعور بألم شديد عند البلع وذلك بسبب التعرض لتيار الهواء البارد.

وأوضح «بكري» أن الالتهاب الرئوي من ضمن أمراض الشتاء الشهيرة ويحدث بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، ويتسبب في انسداد الحويصلات الهوائية في الرئتين، بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية الذي يكون مصحوبًا بسيلان الأنف والسعال والصداع النصفي والاحتقان، مشيرًا إلى أن الربو من المشكلات التي تزداد سوءًا في فصل الشتاء ويعاني منها الكثيرون ويجدون صعوبة في التنفس وضيق الصدر.

إرشادات لتجنب الإصابة بأمراض الشتاء

ولتجنب الإصابة بأمراض الشتاء الشهيرة، نصح «بكري» بضرورة اتباع التعليمات التالية:

- البعد عن تيار الهواء البارد وعدم التعرض له بشكل مباشر.

- الابتعاد عن الأماكن التي بها أتربة.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة لعدم الإصابة بالفيروسات والجراثيم.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات وبالأخص «فيتامين سي» مثل البرتقال والليمون.

-الاهتمام بالنظافة الشخصية.