أشباح أوروبا يتصدر إيرادات السينما المصرية بـ 343 ألف جنيه

تصدر فيلم أشباح أوروبا إيرادات السينما المصرية في ثاني أيام عرضه بالسينمات المصرية، وجاء في المركز الأول لليوم الثاني على التوالي في القائمة التي ضمت 8 أفلام، وحقق إجمالي إيرادات وصل لـ 744 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع.

حقق فيلم أشباح أوروبا إيرادات في السينما المصرية وصلت إلى 205 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «تسليم أهالي»، في المركز الثاني 161 ألف جنيه، وحقق فيلم «كيرة والجن» الذي جاء في المركز الثالث إيرادات 141 ألف جنيه، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «عمهم»، بـ 125 ألف جنيه.

«خرجوا ولم يعودوا» في المركز الأخير بـ 198 جنيه

احتل فيلم «بحبك» المركز الخامس بـ 92 ألف جنيه، وبفارق كبير جاء فيلم «خطة مازنجر»، في المركز السادس بـ 13 ألف جنيه، بينما حقق «الدعوة عامة» إيرادات لم تتجاوز 4.5 ألف جنيه، وفي المركز الأخير فيلم «خرجوا ولم يعودوا» بـ 198 جنيه.

أشباح أوروبا يتصدر إيرادات في السينما بـ 343 ألف جنيه في يومين

ونجح فيلم أشباح أوروبا في تصدر إيرادات السينما المصرية على مدار يومين محققا 343 ألف جنيه، حيث حقق في أول أيامه بالسينمات 138 ألف جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل إلى 205 ألف جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء طرح فيلم أشباح أوروبا في السينمات بعد فترة طويلة من التأجيل قاربت العامين، وذلك بسبب خلافات بين منتج الفيلم وبطلته هيفاء وهبي، وجاء عرضه في مصر بعد أشهر من عرضه في عدد من الدول العربية خلال موسم عيد الفطر الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.