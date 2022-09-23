طفرة في صيانة وإعمار «بيوت الله» بعهد السيسي.. افتتاح 2819 مسجدا خلال عامين

شهدت السنوات الأخيرة طفرة في ملف صيانة وإعمار بيوت الله، تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتي تعمل على فتح العديد من المساجد في كل أسبوع بمختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن عدد المساجد التي أعيد افتتاحها خلال العامين الأخيرين على مستوى الجمهورية بلغ 2819، بتكلفة تجاوزت أكثر من تسعة مليارات جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من 9000 مسجد.

القاهرة بلد «الألف مئذنة» تحتضن 4775 مسجدا

وبحسب تقرير صادر عن محافظة القاهرة في نهاية شهر يونيو الماضي، فقد وصلت عدد المساجد في العاصمة إلى 4775، منها 2316 زاوية.

افتتاح 28 مسجدا اليوم

وتشهد المحافظات في كل يوم جمعة افتتاح العديد من المساجد، التي جرى إحلالها وتطويرها، على سبيل المثال افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 28 مسجدا في محافظات بني سويف، والبحيرة، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، الجيزة والفيوم، مرسى مطروح، الإسماعيلية، وسوهاج.

ووصل إجمالي عدد المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف، منذ 1 يوليو الماضي إلى اليوم 185، منها 25 شملتها أعمال صيانة.

افتتاح 6 مساجد في البحيرة بتكلفة 6.24 مليون جنيه

وفي يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، افتتحت وزارة الأوقاف 6 مساجد في محافظة البحيرة، بتكلفة وصلت إلى 6 ملايين و243 ألف جنيه، منها مسجد الرحمن بعزبة الرحمن بالمسين بالدلنجات، والذي بلغت تكلفته 150 ألف جنيه، وتصل مساحته إلى 186 مترا مربعا، ومسجد برادة في كوم أشو بمساحة 245 مترا مربعا، بتكلفة مليون و715 ألف جنيه.

افتتاح 12 مسجدا في أغسطس

وفي يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الماضي، شهدت محافظة المنيا افتتاح 3 مساجد وهي: الإيمان والنور، والحاج جبالي والصلاحي.

كما شهد اليوم نفسه، افتتاح 9 مساجد في محافظات الاسماعيلية والبحيرة والجيزة والفيوم، منها مسجدان تمت بهما أعمال صيانة.