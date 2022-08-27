العثور على جثمان طفل متغيب بكفر الشيخ.. وجهود لكشف ملابسات الحادث

عثر الأهالي من أبناء قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على جثة طفل 5 سنوات متوفياً، وذلك عقب تغيبه يوم أمس، وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى بلطيم تحت تصرف جهات التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية تلقيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلطيم، بالعثور على جثة طفل من قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، بالمحافظة، بعد تغيبه يوم أمس عن منزله ليتم العثور عليه بمعرفة الأهالي متوفياً.

الطفل عمره 5 سنوات

وتبين أن الطفل الذي عثر عليه متوفياً يدعى «ط.م»، 5 سنوات ويقيم بقرية الشهابية، بمركز بلطيم في كفر الشيخ.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق، التحقيقات، في ملابسات الواقعة.