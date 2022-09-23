إصابة 10 أشخاص في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

أصيب 10 أشخاص اليوم الجمعة، في حوادث سير متفرقة بمدن محافظة جنوب سيناء، ونقل المصابون للمسشتفيات القريبة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل حادث.

بلاغات بحوادث سير

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغات تفيد بوقوع حوادث سير متفرقة، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وجاء البلاغ الأول يفيد بانقلاب سيارة «جامبو نصف نقل» رقم «3582 ر م ج»، قبل كمين أبو رديس بحوالي 10 كيلو مترات اتجاه شرم الشيخ بالطريق الجديد، وأسفر عن إصابة كلا من محمود سعيد محمد، 35 سنة، من الشرقية، بكدمة شديدة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد إبراهيم، 35 سنة، الشرقية، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأسامة إبراهيم محمد، 39 سنة، الشرقية، مصاب بكدمة شديدة بالرأس وجرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين في طور سيناء

وفي البلاغ الثاني أفاد بتصادم سيارتين أمام مسجد الفيروز بطور سيناء، وأسفر عن إصابة عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز، 45 سنة، طور سيناء، بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، وسامح مختار ذكي، 33 سنة، طور سيناء، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفاطمة محمود السيد، 10 سنوات، طور سيناء، جرح قطعي بالجبهة حوالي 15 سم واشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، ومهرة عيد سليمان، سنة، من مدينة طور سيناء، مصابة بسحجات وكدمات، وعيدة سالم سليمان مبارك، 62 سنة، سجحات وكدمات، وفاطمة عبد الله أحمد سالم، 33 سنة، كدمات وسحجات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وتحويل ثلاث حالات خطيرة إلى مستشفى شرم الشيخ.

اصطدام سيارة في عمود إنارة

بينما جاء في البلاغ الثالث، تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بعد المسرح الروماني على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، وأسفر عن إصابة إبراهيم معوض راشد أبو السعود، من الغربية، 50 سنة، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع الثلاثة.