تقديم خدمات علاجية لـ12 ألف مواطن في 7 قوافل طبية خلال شهر بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تحويل حالات لاستكمال العلاج للمستشفيات

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت 7 قوافل طبية بقرى المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضي، وذلك بقرى عزاقة وصفط الغربية بمركز المنيا، وبرطباط بمركز مغاغة، والهمة وهوارة بمركز مطاي، واسطال بمركز سمالوط، وقلندول بمركز ملوي، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و645 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

ندوات تثقيف صحي لـ765 مواطنا

من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1082 تحليلا مختلفا وعمل موجات صوتية لـ241 حالة، وأشعة سينية لـ59 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 744 مترددا، وتحويل للمستشفى 168 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 765 مترددا.

وتستهدف القوافل الطبية التي تطلقها الصحة القرى الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو على الأقل عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم إجراء الكشف الطبي على جميع المترددين وصرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال الفحص إلى المستشفيات العامة.