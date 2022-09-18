إطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في المحافظات.. تضم 13 تخصصًا

انطلقت 3 قوافل طبية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

أماكن القوافل الطبية

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، في بيان، إلى أن القوافل الطبية تتواجد في محافظات: «الإسكندرية، والبحر الأحمر، وأسوان»، وتحديدا في المناطق التالية:

محافظة الإسكندرية: منطقة أبيس 2 مركز شرق.

محافظة البحر الأحمر: وام الحويطات - قرية النصر مركز سفاجا.

محافظة أسوان: وخريت 2 مركز نصر النوبة.

تخصصات القوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في المحافظات المختلفة، عددا من التخصصات الطبية، التي من شأنها تقديم خدمة طبية شاملة للمواطنين في هذه المناطق، على النحو التالي:

- الباطنة.

- القلب.

- الأطفال.

- النساء والولادة.

- الأسنان.

- التحاليل الطبية.

- الأنف والأذن.

- الأشعة.

- العظام.

- الجلدية.

- الرمد.

- الجراحة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

وتضم القوافل الطبية، صيدلية توفر أنواع العلاج المختلفة للأهالي بالمجان، فضلا عن أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنقل الحالات الحرجة، أو الحالات التي تحتاج إلى عمل عمليات الجراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويتم إجراء العمليات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن دون أن يتكلف بأي أعباء مادية، تحقيقا لهدف المبادرة الأساسي وهو التخفيف عن كاهل المواطن.