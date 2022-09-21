سيولة مرورية ببعض الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

شهد عدد من الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبري سيولة مرورية في الاتجاهين بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، كما شهدت عدة طرق أخرى كثافات مرورية، وانتشر رجال المرور على تلك الطرق والمحاور الرئيسية لتنظيم حركة السير في كافة الاتجاهات والقضاء على الكثافات وضبط المخالفات.

سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وشهد الطريق بأعلى كوبري أكتوبر المتجه إلى منطقة العباسية سيولة مرورية، كما ظهرت السيولة أسفل كوبري أكتوبر المتقاطع مع شارع صلاح سالم في الاتجاهين، وأيضًا شارع الخليفة المأمون في الاتجاهين.

وشهد أيضًا أعلى كوبري 15 مايو، وكورنيش الزمالك وكورنيش العجوزة، وتقاطع المحور مع الدائري، وكذلك عند نفق الطيران وصلاح سالم، سيولة أمام حركة السيارات.

كثافات متوسطة أعلى 15 مايو

وهناك كثافة مرورية في طريق صلاح سالم عند نفق الطيران الاتجاه العكسي ناحية مدينة نصر، وكثافة مرورية أعلى كوبري أكتوبر ناحية غمرة، ومن محطة القطارات في محطة مصر، بالإضافة غلى ظهور بعض الكثافات على كورنيش النيل في الاتجاهين.