استمرار رفع الرايات الصفراء بشواطئ غرب الإسكندرية.. وغرق شاب بـ«النخيل» 

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية لليوم الثامن على التوالي منذ انتهاء نوة غسيل البلح.

وشددت الإدارو على ضرورة توخي الحذر أثناء النزول بهذه الشواطئ، والابتعاد عن شاطئ النخيل المغلق، الأمر الذي لم يتبعه أحد الشباب حيث لقي مصرعه غرقاً في شاطئ النخيل ويجرى البحث عنه حاليا.

حالة البحر اليوم في الإسكندرية

وبحسب التقرير اليومي لمصايف الإسكندرية، فإن حالة الشواطئ اليوم تباينت ما بين شرق وغرب، حيث هدوء واستقرار حالة البحر و الأمواج بكل شواطئ القطاع الشرقي تبعها رفع الرايات الخضراء بها، إلا أن الأمر كان مغايرا في شواطئ العجمي حيث رُفعت الرايات الصفراء نتيجة حالة البحر بالقطاع الغربى التي تشهد ارتفاعا متوسطا للأمواج، وأكدت إدارة المصايف إمكانية نزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت الإدارة إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 28 درجة مئوية، مضيفة: «يعنى أجواء صيفية رائعة مع يوم مثالى للاستجمام والاستمتاع بجمال مياه البحر».

وشددت الإدارة على غلق شاطئ النخيل وحظر النزول فيه حرصا على سلامة الجميع، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التى يلقيها مسؤولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواح رواد الشواطئ.