درجات الحرارة اليوم السبت 24-9-2022.. انخفاض ملحوظ

كشفت الأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة اليوم السبت، إذ تشهد الصغرى انخفاضًا ملحوظًا عن المعتاد على مدار الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام فصل الخريف 2022، الأمر الذي يترتب عليه شعور المواطن بأجواء مستقرة على مدار اليوم وعدم الإحساس بالرطوبة.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد حيث السلوم ومطروح على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكر بيان صادر عن الأرصاد الجوية، أن اليوم ستشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وجود نشاط للرياح ليلًا ما يقلل الإحساس بالرطوبة .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 33 24

كاترين 29 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 15

طابا 35 23

نويبع 37 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27.