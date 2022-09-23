«قومي الإعاقة» يوجه التحية للصم وضعاف السمع في اليوم العالمي للغة الإشارة

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة والتحية لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع على مستوى مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، حسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في 2018، بوصفه اليوم الدولي للغة الإشارة، لإذكاء الوعي بأهميتها في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة أن الشعار الذي أعلن هذا اليوم هذا العام هو «لغات الإشارة توحدنا».

أهمية لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

وقدمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة لجموع الأشخاص في مصر من الصم وضعاف السمع، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، وأكدت أهمية لغة الإشارة في حياتهم خاصة أنها السبيل الوحيد للتواصل الحقيقي مع المجتمع وأمر بالغ الأهمية في تمكينهم في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية المتعلقة بهذه الفئة التي يصل عددها في مصر إلى نحو 7 ملايين نسمة تقريبا، لهم كل الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية.

تشجيع المجتمع على تقبل ثقافة الصم ولغة الإشارة

وصرحت المشرف العام على المجلس، بأن شعار الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم العام الحالي من شأنه رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة في حياتنا بشكل عام وحياة الأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص، بجانب تشجيع الثقافة المجتمعية على تقبل ثقافة الصم ولغة الإشارة، وأن شعار «لغة الإشارة توحدنا» يشجع المجتمع الدولي على تسليط الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة لدينا، وأن هناك جهودا معنية لا بد أن تقوم بها الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكل الهيئات في تعزيز الاعتراف بلغات الإشارة.

تشجيع تعلم لغة الاشارة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجتمع المدني في مصر وتحديدا هذا العام 2022 الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاما لمنظمات المجتمع المدني، عليه القيام بواجباته وأدواره المجتمعية نحو تشجيع تعلم لغة الإشارة والتعامل بها مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأنه على المؤسسات والهيئات والوزارات العمل على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالإتاحة التي يدخل فيها لغة الإشارة كنوع من أنواع الإتاحة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.

وأشارت إلى قيام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا السبت، بعقد جلسة حوارية موسعة مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع والجمعيات الأهلية المتعاملة معهم، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة للاستماع إلى التحديات التي تواجههم وآليات الحلول السريعة والممكنة طبقا للقانون ودور منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص .

فيديوهات توعوية بأهمية وقيمة لغة الإشارة

وكشفت عن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرض عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» مجموعة من الفيديوهات التوعوية بأهمية وقيمة لغة الإشارة في حياة الأشخاص من الصم وضعاف السمع وذلك في إطار الجانب التوعوي للمجلس.