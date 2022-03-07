لأول مرة.. دورات تدريبية على لغة الإشارة للفرق الطبية بالشرقية

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات الدورة التدريبية للتمريض على لغة الإشارة، والتي تُعد الأولى من نوعها بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر بمستشفى الأحرار، والتي تنظمها الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تدريب 25 ممرضة بالإدارات الصحية على لغة الإشارة

جاء افتتاح الدورة التدريبية بحضور الدكتورة تغريد حامد حفني، ونهي السعدني، ورانيا الشافعي، من الإدارة العامة بوزارة الصحة، وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومين، يتم خلالها تدريب 25 ممرضة من مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، على كيفية التعامل مع الحالات المترددة علي المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم».

توفير أوجه الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذا يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على توفير أوجه الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع، خاصةً أبناء الوطن من ذوي الهمم، مؤكداً على أهمية التدريب الجيد للفرق الطبية على لغة الإشارة، نظراً لما تمثله من دور هام في التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لهذه الحالات، مشيراً إلي أن عدم الإدراك بهذه اللغة قد يتسبب في بعض الأحيان في آثار سلبية ونفسية سيئة لهذه الحالات، إذا تم فهمها بالخطأ، بدلاً من إدخال السرور عليهم.

دورة تدريبية لمسؤولي رعاية الأمومة والطفولة

في سياق آخر، شهد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدورة التدريبية لمسئولي رعاية الأمومة والطفولة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، بالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، في حضور الدكتور عطية عبد القادر، من الإدارة العامة بالوزارة، وذلك عن الرضاعة الطبيعية للطفل، والتغذية التكميلية للرضيع بعد 6 شهور، وإجراءات صرف الألبان للمرحلة الأولى والثانية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية هذه الدورات التدريبية في رفع كفاءة أداء العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.