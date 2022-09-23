ندى موسى من رفض والدتها دخول مجال الفن إلى فوزها بجائزة أفضل ممثلة

تصدر اسم الفنانة ندى موسى، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثل دور ثان خلال النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، عن الشخصية التي جسدتها في مسلسل المشوار، أمام محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد صفوت، للكاتب محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وربط عدد كبير من المتابعين بين الجائزة التي اقتنصتها ندى موسى، في ظل المنافسة الشرسة بين عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا في أكثر من 20 مسلسلا بماراثون دراما رمضان، وتفوقها على أقرانها، وتصريحاتها السابقة في برنامج مساء dmc وحديثها عن رفض والدتها التحاقها بمجال التمثيل.

ندى موسى أفضل ممثلة دور ثان بمهرجان القاهرة للدراما

وأشارت ندى موسى، إلى أنها منذ طفولتها كانت تحلم بأن تكون ممثلة، ولكن والدتها رفضت في البدايات التحاقها بالمجال الفني، واضطرت إلى الاتجاه إلى دراسة الفلسفة التي طالما عشقتها منذ صغرها وأن الفضل في ذلك يرجع لوالدها وامتلاكه مكتبة ضخمة تحوي العديد من الكتب والمؤلفات.

والدتها رفضت التحاقها بمجال التمثيل

ورأت ندى موسى، أن دراسة الفلسفة قد تساعدها في التمثيل يومًا ما، وهو ما حدث معها بالفعل، مشيرة إلى أنها قررت الالتحاق بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية، وسط غضب الأم التي رفضت منحها المصروف أو أي مساعدات مادية طيلة فترة الدراسة.

وقررت الشابة الصغيرة الاعتماد على نفسها ماديًا وتحمل المسؤولية والعمل في عدة وظائف، منها موديل إعلانات وكل ذلك بهدف توفير نفقاتها التي تحتاجها من أجل الدراسة.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها «ونيس وأيامه، حكايات بنات، بالحجم العائلي، هبة رجل الغراب، الداعية، دهشة، طريقي، أنا عشقت، الكابوس، جراند أوتيل، الحساب يجمع، بين السما والأرض».