ندى موسى تحصد جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ في مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت الفنانة كارولين عزمي والفنان أحمد داش، اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصلت عليها الفنانة ندى موسى، عن دورها في مسلسل «المشوار».

وقالت ندى موسى أثناء كلمتها بعد تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما: «أنا مبعرفش أتكلم أوي، بس أول حد عايزة أشكره هو الأستاذ محمد ياسين اللي وثق فيا وإداني فرصة زي دي، وبشكر كل الناس اللي استحملتني ووقفت جنبي في البيت، وكل الناس اللي ساعدتني إني أعمل الدور بالشكل ده».