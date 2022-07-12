ندى موسى: والدتي رفضت دخولي مجال التمثيل وحرمتني من المصروف

قالت الفنانة ندى موسى إنها اتجهت من دراستها للفلسفة إلى الفنون المسرحية، «كان نفسي أمثل وأنا عمري 7 سنين، ووالدي كان عنده مكتبة ضخمة جدا وقرأت كتاب لتوفيق الحكيم اسمه عودة الروح في مكتبته، ومكنتش فاهمة حاجة وهو كان مستغرب وبدأ يشرح لي الفلسفة، ومن وقتها بقى عندي فضول لمعرفة الفلسفة واخترت أدرسها في المرحلة الثانوية وكنت متأكدة إنها هتساعدني في التمثيل».

ندى موسى: والدتي رفضت في البداية دخولي مجال التمثيل

وتابعت ندى موسى، أثناء استضافتها في برنامج «مساء DMC» خلال إجازة عيد الأضحى، «والدتي رفضت في البداية دخولي مجال التمثيل، ومكنتش بتشجعني وصممت إني أدرس حاجة تانية ودرست الفلسفة، وفعلا الفلسفة ساعدتني إني أفكر في أي موضوع من زوايا مختلفة وأوفر حلول مش سهلة لأي مشكلة، والدي توفى في عام دخولي للمعهد، ووالدتي كانت خايفة ورفضت فكرة التمثيل ولم تعطني مصروفا أثناء دراستي في معهد الفنون المسرحية».

ندى موسى: أول تجربة أداء للتمثيل كانت في فيلم أوقات فراغ

وأضافت ندى موسى أنها بدأت العمل لتحمل المسؤولية لتوفير مصروفها الشخصي دون الاعتماد على والدتها، «اشتغلت موديل إعلانات وفي شركة تانية لمدة قصيرة وبعد كده سيبتها عشان التمثيل».

وأشارت الفنانة ندى موسى إلى أنها بدأت في كتابة مذكرات خلال عملها في الشركة عن سبب وجودها وعملها، ولكنها لم تجد سببا مقنعا، «كان شغلي عقاب ليا عشان أبعد عن التمثيل».

وتابعت ندى موسى «أول تجربة أداء للتمثيل كانت خاصة بفيلم أوقات فراغ، وكانت أول مرة في حياتي أقف أمام كاميرا لكني لم أشارك في الفيلم».