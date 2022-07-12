ندى موسى: مسار حياتي تغير من الفلسفة إلى التمثيل.. وأحلم بالأوسكار

قالت الفنانة ندى موسى إن ذكرياتها في مرحلة الطفولة مع إجازة عيد الأضحى لا يمكن نسيانها، «كنا بنقضي العيد في بيت جدتي في شبرا، ونركب عجل في الشارع، وناكل آيس كريم، ودي كانت أكثر ذكريات سعيدة في حياتي».

ندى موسى: أنام كثيرا في إجازة العيد

وتابعت ندى موسى، خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC» خلال إجازة عيد الأضحي، «حاليا بقيت بنام كتير في إجازة العيد، لكن بحب أصلي العيد مع والدتي جدا، وبحب طقوس العيد كلها مع والدتي».

وأضافت ندى موسى: «طبيعة شعري كيرلي منذ طفولتي، ووالدتي مكنتش بتعمل لي شعري خالص، وكانت بتقولي إن شكلي حلو كده، وبقيت أحبه كيرلي، ووالدتي كانت بتحاول في فترة الطفولة تعزيز ثقتي في نفسي في كل حاجة بعملها، وعلمتني إن مقارنش نفسي بحد واقتنع بنفسي، ووالدي كان دايما بيشجعني ويحفزني في فترة طفولتي عشان أحقق أحلامي».

ندى: أحلم بالأوسكار

وأشارت الفنانة ندى موسى إلى أنها كانت ترغب في دخول مجال التمثيل منذ كان عمرها 7 سنوات، «والدي كان بيشجعني وكان نفسي آخد الأوسكار لما عرفتها»، مضيفة «والدي كان يمتلك مكتبة ضخمة، وكنت أقرأ كتبا عن الفلسفة، ودرست فلسفة في الجامعة، ثم اتجهت للفنون المسرحية وبدأت رحلتي مع التمثيل».