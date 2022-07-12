ندى موسى: دخلت المستشفى بسبب مسلسل «بين السما والأرض»

علقت الفنانة ندى موسى على مشاركتها في مسلسل «بين السما والأرض»، وقالت إنها تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، «في آخر يوم تصوير دخلت المستشفى لأني تعبت جدا بعد تصوير 20 ساعة، ومستوى الأكسجين نزل مع ضغط الشغل».

ندى موسى: زقيت نجلاء بدر عشان أخرج من اللوكيشن

وتابعت ندى موسى، خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC» خلال إجازة عيد الأضحي، «كنا بنصور عدد ساعات كبيرة في المسلسل، وكان عددنا كبير في مكان ضيق، وبعد انتهاء التصوير زقيت نجلاء بدر عشان أخرج من اللوكيشن، لأني مكنتش عارفة آخد نفسي، وكنت بحاول أستحمل لكن تعبت جدا».

ندى موسى: بمجرد سماع «أكشن» أتحول للشخصية التي أجسدها

وأضافت ندى موسى، «بمجرد ما بسمع كلمة أكشن بتحول لشخصية الدور اللي بعملها، ومش بشعر بأي شغل وقت التصوير، لكن بمجرد انتهاء اليوم بحس بالتعب جدا والإجهاد اللى بعمله في نفسي عشان الدور أو المشهد يطلع بالشكل اللي نفسي فيه، وأبعد عن شخصيتي الحقيقية».

وأشارت الفنانة ندى موسى، إلى أنها بدأت مؤخرا تشعر بحبها لذاتها بعد فترة من عدم الثبات أو الوضوح، متابعة «كنت بخاف من علامة في إيدي بسبب حادثة، وكنت بحاول أداريها عشان ماتورش، وحصل موقف في حياتي غيّر لي مفهومي عن نفسي».