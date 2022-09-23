معلومات عن عبدالرحيم كمال بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريست بمهرجان الدراما

حصد الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، ابن محافظة سوهاج، على جائزة أفضل سيناريست عن مسلسل "جزيرة غمام" بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، وهو أحد المؤلفين المنتمين إلى الصعيد والمهمومين بقضايا الجنوب، وبرز ذلك خلال عدة أعمال قدمها على الشاشة الصغيرة.

يرصد عبدالرحيم كمال، قضايا وهموم الصعيد، وعاداته وتقاليده التي لا يعرفها سوى أهل الصعيد، باعتباره واحدًا من أبنائه، واستطاع أن يعبر بصدق عن الصعيد بصورة واقعية نالت إعجاب الجميع، وبحسب محمد خليل، أحد أبناء قرية العيساوية شرق، ونجل عمومة عبد الرحيم كمال، فإنه الوحيد الذي عبر عن حياة الصعيد بصورة قريبة جدا من الواقع، سواء اللهجة أو عادات وتقاليد ذلك المجتمع، لافتًا إلى أن نجل عمه غادر قرية العيساوية منذ سنوات باحثًا عن أحلامه بقاهرة المعز.

وخلال هذا التقرير تقدم "الوطن" أبرز معلومات عن مؤلف جزيرة غمام الذى عرض بشهر رمضان الماضي، وحصل على إعجاب جمهور الدراما الرمضانية.

10 معلومات عن عبد الرحيم كمال

- ولد عبد الرحيم كمال في 30 أكتوبر عام 1971 بقرية العيساوية شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

- يعمل سيناريست وقاص وروائي، له أكثر من 9 كتب وروايات وأكثر من 18 عملًا سينمائيًا ودراميًا وإذاعيًا منها "القاهرة كابول، وأهو ده اللي صار، ونجيب زاهي زركش".

- تخرج في المعهد العالي للسينما بقسم السيناريو عام 2000.

- أول أعماله السينمائية فيلم "على جنب يا أسطى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي عام 2006.

- أول أعماله الدرامية التلفزيونية مسلسل "الرحايا حجر القلوب" بطولة النجم الراحل نور الشريف عام 2009، وتناول خلاله قصة جده الأكبر محمد أبو دياب وعائلة أبو دياب بالعيساوية شرق، التي ما زالت تقطن القرية حتى الآن.

- أول مسلسل إذاعي له "ميمي عربيات" عام 2008.

- له مجموعتين قصصيتين من بينهما مجموعة "رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى".

- له أكثر من 8 روايات آخرها رواية "أبناء حورة"، وتحول بعضها لأعمال درامية.

- برع في تناول الدراما الصعيدية في العديد من الأعمال الفنية منها "شيخ العرب همام والخواجة عبد القادر ويونس ولد فضة والرحايا ودهشة".

- حصل على دعم الرئيس السيسي، الذي وجه له الشكر على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال أعماله الفنية، وذلك عبر مداخلة في برنامج تليفزيوني.

جزيرة غمام يحصد نصيب الأسد من جوائز مهرجان القاهرة

جدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام حصد عدة جوائز بمهرجان القاهرة للدراما، فحصد جائزة أفضل مسلسل لدورة المهرجان الأولى، وجائزة أفضل ممثل لبطل العمل الفنان أحمد أمين، وجائزة أفضل ممثل مساعد للفنان القدير رياض الخولي، وجائزة أفضل مؤلف للكاتب عبد الرحيم كمال، فضلًا عن جائزتي أفضل تصوير وأفضل ديكور.