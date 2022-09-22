عبد الرحيم كمال: فخور بجوائز «جزيرة غمام» في القاهرة للدراما 

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن سعادته الغامرة بفوزه بجائزة أفضل سيناريست عن مسلسل جزيرة غمام، خصوصا أنها عن عمل لم يكن سهلًا على الإطلاق، كما أعرب عن فخره بجوائز العمل التي حصل عليها، مُعتبرًا أنّ «ذلك بمثابة تتويج لمجهود شاق بذلوه جميعًا، ليظهر العمل بهذه الصورة».

أتمنى استمرار هذا المهرجان بنفس هذه القوة والجمال

وقال السيناريست عبد الرحيم كمال، في بيانٍ له، «فخور أن تكون الجوائز من لجنة تحكيم تحوي كل هذه الأسماء الكبيرة في عالم صناعة الدراما، وفي دورة يرأسها النجم يحيى الفخراني»، متمنيًا «استمرار هذا المهرجان بنفس هذه القوة والجمال وهو معبر وبقوة عن المكانة التي وصلت إليها الدراما المصرية».

مسلسل جزيرة غمام جرى عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر ومحمود البزاوي.