مناقشة «أبناء حورة» لـ عبد الرحيم كمال بصالون دار الحكمة السبت المقبل

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر سبتمبر إذ يستضيف الصالون الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال وذلك يوم السبت 24 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بدار الحكمة.

أبرز المعلومات عن عبدالرحيم كمال

والكاتب عبد الرحيم كمال سيناريست وقاص وروائي، قام بكتابة العديد من السيناريوهات لأعمال دراميه شهيرة منها مسلسل الخواجة عبدالقادر وشيخ العرب همام والرحايا وونوس ويونس ولد فضة، وله العديد من المؤلفات الأدبية منها: قصص بحجم القلب ومنطق الظل و بواب الحانة والمجنونة وأبناء حورة والتي سيتم مناقشتها خلال صالون دار الحكمة الثقافي، ويجري الحوار الكاتب عماد العادلي المستشار الثقافي للنقابة العامة للأطباء.

وكانت النقابة قد أعلنت عن إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي» والذي سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين في كل المجالات بأمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون في بيان، أن صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل من خلاله على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.

عبدالرحيم كمال يجهز لمسلسل بعنوان «الحشاشين»

في سياق آخر كشف السيناريست عبدالرحيم كمال ملامح العمل الدرامي المقبل، في تصريحات سابقة لـ «الوطن» قائلا إنه يجهز لمسلسل بعنوان «الحشاشين» ويتناول أبطال من وحي التاريخ، وحقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين التي تعود إلى القرن الحادي عشر، مشيرا إلى أن المسلسل بطولة النجم كريم عبدالعزيز ومن إخراج بيتر ميمي.