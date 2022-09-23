«شكري» لنظيره الأرميني: موقف مصر ثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمناً الدور الذي يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري، استمع إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان، إذ أكد موقف مصر الثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن استخدام القوة.