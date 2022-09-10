خطوات الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات إلكترونيًا

الكثير من الخدمات تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين لتوفير الوقت والمجهود والوقوف في المصالح الحكومية، حيث يمكن بطريقة سهلة التمتع بتلك الخدمة إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية واتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على الخدمة.

ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين إلكترونيا الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات خلال السطور التالية في خطوات بسيطة.

الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات

وأولى تلك الخطوات للاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات تكون عن طريق الدخول الى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط وبعدها يتم تسجيل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب عبر موقع الوزارة يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بياناتك وتحديد كلمة السر وبعدها الدخول إلى الموقع.

دليل الخدمات

وفى الخطوة التالية تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وبعدها تضغط على أيقونة «متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات»، وتقوم بالاستعلام بواسطة إدخال بياناتك وهي رقم المحضر والرقم القومي وتاريخ المحضر ومكان تحرير المحضر.