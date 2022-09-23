وزير الثقافة السوداني: الخطاب الإعلامي العربي المشترك أهم أولويات المرحلة

قال الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الإعلام والثقافة السوداني، إن لقاء وزراء الإعلام مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في توقيت مناسب وناقش طرق الوصول إلى خطاب عربي مشترك لمناقشة التحديات التي تواجه الإنسانية في أي مكان، لافتا إلى أن العنف والتدمير لا يقود إلى بناء حضارة إنسانية تستجيب لمتطلبات المستقبل.

الخطاب المشترك لبناء وجدان جمعي عربي

وأوضح «عبدالقادر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مخرجات اللقاء استهدفت الخطاب المشترك لبناء وجدان جمعي عربي قادر على استقبال المتغيرات الكونية، بالإضافة إلى خطاب التسامح وقبول الآخر على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى الإنسانية بشكل عام.

بناء السياسة العامة

وأشار الدكتور جراهام عبدالقادر، إلى أنه لا بد من التفكير في المستقبل وعدم التراجع عن ذلك، فالتفكير في الماضي دون إدارك الحاضر واستشراف المستقبل يؤدي بنا إلى نتائج صعبة، لافتا إلى أن العقل المعرفي المكتنز على الروابط المعرفية يطالب ببناء سياسة عامة واستخراج استراتيجات لمجتمعات واسعة وكبيرة بدءا من مستوى القادة ووصولا لمستوى الشعوب.

الاتفاق على بناء استراتيجية عامة

وأكد وزير الإعلام والثقافة السوادني، أن وضع السياسيات العامة لا بد أن يبدأ من المواطن البسيط، وأن ترتكز الدراسات على احتياجاته وأولوياته، فالمواطن هو صانع الثقافة والمستفيد من القرارات، ويجب أن يكون شريكا في صنعها، لذلك جرى الاتفاق على بناء استراتيجية عامة تتبناها جامعة الدول العربية من أجل خطاب مشترك للأمة العربية مبني على المعرفة والخبرة الحقيقة بالتعاون مع المجتمع المدني ومركز الدراسات والخبراء.