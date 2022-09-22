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مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم محمد عبد الجواد رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

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الوطن
07:09 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الاستاذ محمد عبد الجواد

الاستاذ محمد عبد الجواد

كرم مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية ال52 اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق الاستاذ محمد عبد الجواد بمنحه درع التميز الإعلامي العربي بصفته من شيوخ الإعلام والصحافة في مصر والعالم العربي .

تسلم درع التميز نيابة عنه، الاستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على هامش انعقاد الدورة الوزارية للمجلس والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وبمشاركة عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يمثلونهم .

والأستاذ محمد عبد الجواد أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط ويلقب بشيخ الصحفيين العرب، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعاً بالإذاعة المصرية، وعمل في وكالة رويترز، ثم ملحقا صحفيا بالبرازيل، ومحررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيس قسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو، فرئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما عمل الاستاذ محمد عبد الجواد مستشارا إعلاميا للرئيسين الراحلين محمد أنور السادات (4) سنوات ومحمد حسني مبارك (12) عاماً، وانتخب عضوا بمجلس نقابة الصحفيين باغلبية ساحقة واختير ووكيلا للنقابة خلال الفترة من ١٩٨١ وحتى ١٩٨٥ ،وعضوا بمجلس الشورى، ووكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، وزار معظم دول العالم ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، ولديه علاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة .

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