حزب العدل ينظم مائدة مستديرة بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظم حزب العدل مائدة مستديرة، تحت عنوان «عام على صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكتسبات وتحديات»، برعاية وحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

أدار المائدة حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وشارك في الحضور النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومعتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، ونيفين عبيد، مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، ومقرر لجنة السكان بالحوار الوطني، والدكتور هشام فهمي، مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي، وذلك في إطار اهتمام الحزب بملف حقوق الإنسان.

وفي كلمته، أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء قانون الطوارئ، وتطوير السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، من أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى الآن، لافتا إلى مرور عام على إطلاقها حتى بنسبة 20% منها، مؤكدا أنها بمثابة نقطة انطلاق جيدة.

إشكاليات حقوق الإنسان كثيرة ومتشعبة

وأكد أن إشكاليات حقوق الإنسان كثيرة ومتشعبة ولا بد من التعامل معها بشكل وطني ورؤية حقيقية، مربوطة بجدول زمني.

وأضاف رئيس حزب العدل أن الإشكاليات التشريعية في ملف حقوق الإنسان أو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كثيرة جدا، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات صعبة واستثنائية في فترات عدم الاستقرار والحرب على الإرهاب، مضيفا «أن كل ما هو استثنائي يتم مراجعته بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار التي نحن بصددها».

وشارك فى المائدة المستديرة، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شابب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع المساعد ومقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل مسؤولة برنامج المرأة بمركز إيجيبشن انتربرايز، ومحمد عبد الحليم مدير مركز إيجيبشن إنتربرايز وجهاد مخاليف المحامية والمساعد البرلماني.