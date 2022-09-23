أسعار الحديد والأسمنت بعد تثبيت الفائدة.. «عز» بـ17670 جنيها

سجلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقًا لما كشفته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، مشيرة إلى بقاء الأسعار كما هي دون تغيير بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لمواجهة حالة التضخم عالميًا.

وتراوحت أسعار الحديد والأسمنت من 17 ألف جنيه إلى 18200 للمستهلك، وذلك وفقًا لما أكده الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة.

أسعار الحديد والأسمنت

يرصد موقع جريدة «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لما قالته الدكتور أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» وجاءت كالآتي:

سعر الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك بسعر يصل إلى 18200 جنيه.

- ووصل سعر طن حديد السويس إلى نحو 17570 جنيهًا.

- ووصل سعر طن حديد المصريين تسليم أرض مصنع إلى 17570 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 17550 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى نحو 17500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

- وصل سعر طن أسمنت المسلح إلى نحو 1480 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1420 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المعلم 1400 جنيه.

- سعر طن أسمنت المخصوص 1445 جنيهًا.

سعر طن أسمنت أسوان 1400 جنيه.

سعر طن أسمنت سيناء 1420 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان 1470 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 1525 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل 1415 جنيهًا.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا.