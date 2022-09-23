أحمد العوضي يكشف تفاصيل شخصيته في رمضان 2023: «صعيدي ابن سوهاج»

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل شخصيته المقرر أن يقدمها في السباق الرمضاني لعام 2023، من خلال المسلسل الذي سيجمعه مجددًا بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أطلق مسابقة عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، لمن يتوقع تفاصيل شخصيته في دراما رمضان 2023، والفائز سيحضر أحد أيام تصوير العمل، قائلًا: «شخصية رمضان الجاي مفاجأة لأخواتي الأبطال، تفتكروا إيه الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي؟، اللي هيتوقع صح هيحضر معايا يوم تصوير».

تفاصيل شخصية «العوضي» في رمضان 2023

وكشف العوضي عبر «فيسبوك» تفاصيل شخصيته الجديدة، قائلًا: «99 ألف أخ وأخت توقعوا الشخصية، منهم جاوب صح، وهختار منهم اتنين يحضروا معايا التصوير، اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي».

المسلسل بطولة العوضي وياسمين عبدالعزيز

يذكر أن المسلسل الذي سيخوض به الفنان أحمد العوضي دراما رمضان 2023، تشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومن إخراج مصطفى فكري.