أحمد العوضي ينشر صورة لوالده على البحر: «اللي علمنا الأصول»

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام» بصورة جديدة لوالده جالسا على البحر، وعلق عليها بقوله: «اتعلمنا الأصول على إيده».

وجاء نشر أحمد العوضي لهذه الصورة بعد يومين من نشره لصورة تجمعه بوالده عبر «إنستجرام»، والذي جاء تعليقه عليها: «أبويا اللي بتشرف بيه.. ربنا يديك الصحة يا حاج».

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمالي

ويقضي أحمد العوضي عطلته الصيفية رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمالي، ومن المقرر عودته إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لاستكمال تحضيرات فيلمه الجديد «البلدوزر» الذي يتعاون فيه مع المخرج طارق العريان لأول مرة في مشواره، ويلعب فيه ألعاب الفنون القتالية.

ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد استقرار العريان على باقي الأبطال المشاركين بالفيلم.

وفي سياق مختلف، يبدأ العوضي تحضيرات مسلسله الجديد، الذي لم يستقر على اسمه بعد، خلال الفترة المقبلة، والذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد نجاحهما معا في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير»

يذكر أن مسلسل «اللي مالوش كبير» كان من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد سرحان، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.