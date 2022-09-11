أحمد العوضي يطلق مسابقة: «اللي يكسب هيحضر يوم تصوير معايا»

أطلق الفنان أحمد العوضي، مسابقة لجمهوره، في ضوء الترويج لمسلسله الجديد الذي يشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، والذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ سيمنح الفائز فرصة لحضور يوم كامل معه في التصوير.

ونشر أحمد العوضي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا: «الشخصية في رمضان الجاي مفاجأة لأخواتي الأبطال.. تفتكروا إيه الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي؟.. اللي هيتوقع صح هيحضر معايا يوم تصوير».

أحمد العوضي يبدأ التحضيرات لمسلسله الجديد

ويجري أحمد العوضي تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد الذي يجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز؛ تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

«اللي مالوش كبير».. أحدث أعمال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أنّ مسلسل «اللي مالوش كبير» آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية، إذ حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على القنوات الفضائية، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الأتربي، أحمد الرافعي، دنيا عبد العزيز، محمود ياسين، أحمد عبد الله محمود وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.