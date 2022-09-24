مرشد سياحي بالأقصر يحصد ملايين الإعجابات والدعوات بسبب «سقي كلب»

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرشد سياحي مصري، يسقي كلبًا بيده، التقطها أحد السائحين، وانتشرت بشكل كبير وسط إشادات واسعة من رواد «السوشيال ميديا».

سقى الكلب بيوم شديد الحرارة

وعن تلك الصورة قال أشرف السيد موسى، 53 عامًا، يعمل مرشد سياحي، إن الصورة التي يظهر فيها تعود عندما اصطحب مجموعة من السياح البرازيليين لمعبد وادي الملوك والملكات بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وكان يومًا شديد الحرارة، فرأى كلبًا يلهث من شدة العطش، فسقاه من زجاجة مياه يمتلكها، في تصرف تلقائي ولم يكن يعطي الأمر اهتماما، حتى فؤجىء بانتشار صورة للمشهد التقطها أحد السياح، حيث كان من بين المجموعة السياحية 5 أطباء بيطريين أبهرهم التصرف وأثنوا عليه.

رد فعل قوية للصورة ودعوات بالجملة

وأضاف «أشرف» أنه فوجئ من رد الفعل وسعيد أيضًا فما فعله طبيعيا ، ولكن ربما هذا التفاعل يجعل الكثيرين يحذون حذوه، كما أنه نال الكثير من الدعوات التى انهالت عليه لموقفه اتجاه سقاية الكلب مادحة تصرفه ومثنية عليه.