رئيس جامعة الأقصر يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الكشف الطبي الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام الجامعي 2022-2023، والذي بدأ بكلية الفنون الجميلة، يرافقه كل من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الكشف الطبي على الطلبة بجامعة الأقصر

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيداً بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، موضحا أن لجان الكشف الطبي بالكليات تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة، وهو الهدف الذي نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير اللازمة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة الأقصر

يذكر أن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في جامعة الأقصر تبدأ من 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، وفقا لجدول الكشف الطبي لكافة الكليات، وهو كالتالي:

- كلية الفنون الجميلة يومي 18 و19 سبتمبر

- كلية الألسن يومي 20 و21 سبتمبر

- كلية الحاسبات والمعلومات يوم 22 سبتمبر

- كلية الآثار يوم 25 سبتمبر في مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات

- كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر

- كلية الطب يوم 27 سبتمبر

- التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر.

وعلى الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية.