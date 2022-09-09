كلب يعقر سائقًا في أحد شوارع الدقي.. وصاحبه ينفي «التعمد»

تعرّض سائق لعقر كلب أثناء سيره في الشارع بالدقي، ووجَّه المصاب اتهامًا لمالكه بالتسبب في إصابته لعدم ربطه، وبمواجهة مالك الكلب، أقر بصحة الواقعة، مؤكدًا أن الكلب مرخص، ولم يقصد التسبب في إصابة السائق، فأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تقدم سائق يبلغ من العمر 70 سنة، ببلاغ للمقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ذكر فيه أنه أثناء سيره بالشارع في الدقي، عقره كلب بالفخذ الأيسر، وتضرر من مالك الكلب متهمًا إياه بالإضرار به لمسؤوليته عن ربط الكلب.

صاحب الكلب مدير مكتب بريد

باستدعاء مالك الكلب، تبين أنه مدير مكتب بريد، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وذكر أن الكلب مرخص، وقدم الرخصة الخاصة به، نافيًا تعمده تسبب الكلب في عقر السائق.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

قانوني: القانون حدد عددًا من العقوبات حول حيازة الكلاب الضالة

إبراهيم عبد العزيز، المحامي والخبير القانوني، يقول إن مشروع القانون حدد عددًا من العقوبات التي توقع على من يخالف النصوص الواردة به، وتمثلت العقوبات في حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص، ويعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص، ويعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.