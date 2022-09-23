«حلاوة الفول البلدي» في كفر الشيخ.. توفير عملة صعبة وأمان لكل مزارع

مع حلول فصل الشتاء، يعكف فلاحو كفر الشيخ على تحديد الأصناف التي تتم زراعتها داخل أراضيهم السمراء وتجود بها من زراعات الشعير، وقمح، وبرسيم، والفول البلدي، والكتان، وأنواع من الخضروات مثل الفاصوليا، والبازلاء، وجميعهم من المحاصيل الحقلية الهامة التي تعود بالنفع على المزارعين بالخير الوفير، وتوفر لمصر محاصيل استراتيجية بدلًا من استيرادها بالدولار واليورو.

موعد زراعة الفول البلدي

ويقول محمد محمود، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنه حريص دائمًا على زراعة الفول البلدي منذ سنوات عديدة، كما كان يفعل جده لأن زراعة الفول يعني«الستر في البيت».

ويكمل:«زراعة الفول البلدي يعني تخزين كمية منه لطهي الأسرة وصناعة علف المواشي، فهو عصب خزين الفلاح طوال العام، وهو محصول يتم زراعته في منتصف شهر أكتوبر حتى نوفمبر مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، ويحتاج الفدان الواحد نحو 60 كيلو تقاوي فول بلدي عند الزراعة.

ويشاركه في الرأي صلاح عبدالسلام، مزارع من أبناء المحافظة، أن زراعة الفول البلدي يوفر على الفلاحين شراء الكثير من العلف للماشية بما له من فوائد غذائية على الثروة الحيوانية.

محصول ذات إنتاجية عالية

أشار الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية بمحطة بحوث سخا الزراعية بكفر الشيخ، إلى أن زراعة الفول البلدي بمثابة العافية هو بوابة الأمن الغذائي الذي يوفر لمصر ملايين الجنيهات بدلًا من الاستيراد بالعملات الصعبة.

وأوضح «أبو عالية»، في تصريح لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان الفول تصل ما بين 16 حتى 20 أردب، ويصل سعر الأردب زنة 155 كيلو جرام نحو 3100 جنيه، ونصح المزارعين بضرورة تسميد التربة بالسماد البلدي 200 «غبيط» للفدان الواحد قبل زراعته، مع وضع 200 كيلو جرام سوبر فوسفات قبل الزراعة لضمان جودة المحصول.