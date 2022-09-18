«الزراعة»: يجب الالتزام بمواعيد زراعة الفول البلدي لتجنب الآفات

يعد موعد الزراعة من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية المختلفة من حرارة ورطوبة الجوية وتساقط للأمطار بنشاط الحشرات والأمراض والآفات، حيث يمكنها أن تتسبب في أمراض مختلفة سواء كانت مرتبطة بالمجموع الخضري من تبقع بني وصدأ، أو تلك الأمراض الكامنة في التربة مثل الذبول وعفن الجذور والهالوك.

تأثير العوامل الجوية

وقال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بأنتشار الأمراض الفيروسية، لذا يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة التي تحدد من قبل مركز البحوث الزراعية حتى لا يحدث أي مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار».

التلقيح البكتيري

وأوضح لـ«الوطن» أن الفول البلدي يعتبر من المحاصيل البقولية التي تستجيب بدرجة كبيرة جداً إلى التلقيح البكتيري ببكتيريا العقد الجذرية (العقدين) حيث يمكن للنباتات في حالة التلقيح البكتيري الناجح أن تحصل علي كل أو معظم أحتياجاتها من الآزوت عن طريق تثبيت الآزوت الجوي بواسطة العقد الجذرية التي تتكون علي جذور النباتات.

ووجه بضرورة معاملة تقاوي الفول بالـ«عقدين» عند الزراعة حيث يتم تلقيح تقاوي الفدان بكيس واحد من العقدين «100 جرام» وذلك لتعويض نقص محتوي التربة من بكتيريا العقد الجذرية الفعالة نتيجة تعرض التربة للجفاف أو زيادة الرطوبة أو التعرض للشمس أثناء عمليات الخدمة، وكذا استخدام المبيدات المختلفة، أما عند الزراعة في الأراضي الجديدة أو المستصلحة حديثاً فينصح بزيادة جرعة اللقاح إلي ( 2 - 3 ) أكياس لتلقيح تقاوي فدان واحد، وذلك لخلو هذه الأراضي من بكتيريا العقد الجذرية المتخصصة الفعالة واللازمة لتكوين العقد الجذرية التي تفي باحتياجات النبات الأزوتية مما يحقق خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاجية.