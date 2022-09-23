13 مصابا في حادثين منفصلين بالمنوفية.. انقلاب ميكروباص وتصادم سيارتين

شهدت محافظة المنوفية، حادثي سير متفرقين، اليوم، أسفرا عن إصابة 13 شخصا بجروح وكدمات وكسور.

في لاحادث الأول، أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، في نطاق قرية الروضة، ولم يتسبب الحادث في تعطل حركة السير على الطريق.

وقال مصدر أمني، إنه بالانتقال والفحص تبين إصابة 9 أفراد نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي المار بمركز بركة السبع أمام قرية الروضة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث الطريق الزراعي

وأكد مصدر طبي مسؤول في المنوفية، أنه جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة واشتباه في نزيف داخلي، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بإصابة 9 أشخاص كانوا يستقلون ميكروباص نتيجة انقلاب السيارة بها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تصادم ملاكي وسيارة نقل في قويسنا

وفي الحادث الثاني، شهدت مدينة قويسنا إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل في مركز قويسنا، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.