إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 18 شخصا بجروح متفرقة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد إحكام السيطرة على عجلة القيادة وانقلبت على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث، لحين وصول سيارات الإسعاف والشرطة، للوقوف على أسباب الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 18 شخصاً

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبين إصابة 18 شخصاً بينهم عدد من الأطفال، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إدخالهم إلى قسم الاستقبال لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لكل شخص حسب حالته.

كما قدم المسعفون الإسعافات الأولية لـ3 مصابين في مكان الحادث، بعد رفضهم النقل إلى المستشفى.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.