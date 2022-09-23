أيتن عامر تطرح أغنية «طلعت شاطرة»: رسالة لكل بنت قوية

طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة «طلعت شاطرة» والتي روَّجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أيتن عامر الأغنية وعلقت عليها قائلة: «الأغنية دي لكل بنت قوية مسمحتش لأي حاجة إنها تكسرها وطلعت شاطرة فيديو كليب طلعت شاطرة موجود حصريا على قناتي».

أعمال أيتن عامر

وطرحت أيتن عامر مؤخرا أغنية «توتا فروتا» والتي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب كما تصدرت التريند عبر تطبيق تيك توك، وفي منتصف مايو الماضي، حققت أيضا أيتن عامر نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة خطافة الرجالة.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، حققت خلال السباق الرمضاني الماضي، نجاحا كبيرا خلال مسلسل مكتوب عليا والتي جسدت خلاله دور رقية أمام الفنان أكرم حسني، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.