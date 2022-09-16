أحمد فهمي ينتهي من تصوير فيلم «مستر إكس» خلال يومين

يستعد الفنان أحمد فهمي، للانتهاء من تصوير مشاهده بـ الفيلم السينمائي الجديد «مستر إكس»، ومغادرة «لوكيشن التصوير» خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما يتبقى نحو 4 أيام تصوير لبقية فريق العمل، تحت قيادة المخرج أحمد عبدالوهاب، والذي شارك في تأليفه بصحبة أمجد الشرقاوي، وذلك وفقًا لما أكده مصدر من صناع الفيلم لـ«الوطن».

وفي مساء يوم الأربعاء الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، انتهى أحمد فهمي، من تصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد، في محيط المتحف الزراعي بمنطقة الدقي، بصحبة عدد من نجوم العمل أبرزهم هنا الزاهد، محمود حافظ، أمير شاهين، وتواجد المنتج أحمد السبكي، للإشراف على تفاصيل المشاهد التي تنتمي لنوعية الأكشن.

مستر إكس فيلم كوميدي ملئ بالإثارة

ويبحث صناع فيلم مستر إكس «مستر إكس»، إمكانية طرحه في دور العرض السينمائي مع إجازة نصف العام الدراسي الجديد، بعد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالمونتاج والمكساج.

بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد

ومنذ أيام عاد أحمد فهمي، وأبطال الفيلم، من قبرص، بعد قضائهم فترة هناك، لتصوير عدد كبير من المشاهد، والتي تدور في إطار يجمع ما بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يلعب «فهمي» شخصية مستر إكس رئيس عصابة يقوم بعدد من المؤامرات.

ويشارك في الفيلم بيومي فؤاد، محمد أنور، محمد أسامة أس أس، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، عمرو يوسف، رحاب الجمل، صبري فواز.