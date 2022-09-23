إعلان أسعار تذاكر حفل ويجز على مسرح المنارة.. تصل إلى 1200 جنيه

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب ويجز، طرح تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ويجز، على 3 فئات، الأولى 350 جنيها، الثانية 550 جنيها، والثالثة 1200 جنيه.

حفل ويجز في المنارة

وقال الموقع الرسمي لحجز تذاكر حفل ويجز، إن مطرب الراب سيظهر بشكل مختلف خلال الحفل، من خلال تكنولوجيا وإضاءة جديدة سيجري استخدامها.

يذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أميرة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 4 ملايين مشاهدة.

حفل جديد لـ ويجز في لندن

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها «ويجز»: «ليه يا أميرة عن يدي بعيدة.. عايشة عيشة غير العيشة.. وأنا على بابه أحلامي بسيطة.. ما عدا حلمي إنى أكفيها ومعييش.. ومنين هنجيب.. بشر بتجري بتجري بتجري وقرش خسيس».

ويستعد ويجز لإحياء حفل غنائي في لندن، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل.