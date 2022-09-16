ويجز وأحمد سعد وأمير عيد ومروان موسى يتنافسون على جوائز «Afrima»

أعلنت جوائز الموسيقى الأفريقية «Afrima» عن اللائحة النهائية للفنانين المرشحين لنيل جوائز نسختها الجديدة لعام 2022، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها في نوفمبر المقبل.

382 مرشحا

واختارت اللجنة التنفيذية للجوائز بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ما مجموعه 382 ترشيحًا لفنانين وفنانات من مختلف بقاع القارة السمراء، من أصل ما يزيد عن 9 آلاف مشاركة، وهو ما يعد رقمًا تاريخيًا للجوائز، وتمثل الترشيحات المختارة المناطق الخمس في أفريقيا، غرب وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وأفريقيا الوسطى والترشيحات العربية المرتكزة في منطقة شمال أفريقيا.

ويضع فنانو شمال أفريقيا بصمتهم التاريخية هذا العام بحصول المنطقة على 49 ترشيحًا، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجوائز الأفريقية، إلى جانب بروز عدد من النجوم العرب ودخولهم المنافسة لأول مرة أيضًا على أهم تصنيفات الجوائز، كأفضل فنان أفريقي للعام وأفضل أغنية.

مصر تستحوذ على نصيب الأسد

وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من ترشيحات الشمال الأفريقي، حيث يلمع نجم مغني الراب ويجز باختياره في خمس تصنيفات للجوائز، كأفضل فنان على مستوى القارة لعام 2022 وأفضل فنان في شمال أفريقيا، بجانب منافسته على لقب أفضل أغنية للعام عن أغنية «البخت»، وأفضل عمل أفريقي معاصر وأفضل أغنية تعرض في فيلم أو مسلسل.

في حين ينافس مغني الراب مروان موسى على أربع جوائز، أفضل فنان في شمال أفريقيا في منافسة مباشرة مع ويجز، بجانب أفضل مغني راب للعام وأفضل عمل أفريقي معاصر وأفضل فنان صاعد على مستوى أفريقيا، في حين ينافس علي لوكا على لقب أفضل فنان في الشمال الأفريقي بأغنية «متخافيش يما».

كما لفت الفنان أمير عيد مغني فرقة كايروكي الأنظار هذا العام باختياره للمنافسة على جائزة أفضل أغنية تم عرضها في مسلسل وهي أغنية «أنا نجم»، بجانب منافسته على جائزة تصنيف أفضل عمل غنائي لموسيقى الروك، كما تنافس المطربة روبي على لقب أفضل فنانة في الشمال عن أغنيتها «نمت ننة».

وتكمل مصر مشاركتها في ترشيحات الجوائز بإطلالة مميزة جدًا للنجم أحمد سعد، عبر اختياره للمنافسة على لقب أفضل فنان في الشمال الأفريقي بجانب اختيار أغنيته «الملوك» بمشاركة عنبة ودبل زوكش للمنافسة على جائزتة أفضل عمل مشترك وأفضل أغنية عرضت في مسلسل أو فيلم، عن عرضها في مسلسل «مون نايت» العالمي.

بينما تدخل المغرب المنافسة بخمسة فنانين، بداية من المطربة منال في ترشيحات أفضل فنانة في شمال أفريقيا وأفضل فنانة للعام وأفضل فنانة مؤثرة بأعمالها، ومغني الراب الجراند توتو في تصنيف أفضل فنان في شمال أفريقيا وأفضل فنان صاعد للعام.

هذا بالإضافة لمنافسة المطربة فوزية على جائزة أفضل عمل غنائي في الشتات، بجانب لقب أفضل فنانة في شمال أفريقيا، بجانب المطربة مروة لاود التي تنافسها في نفس التصنيفين، كما تنافس جيلان على لقب أفضل فنانة في الشمال الأفريقي لهذا العام.

في حين تشهد المشاركة الجزائرية منافسة بين المطربتين لينا محيم وكنزة مرسلي على لقب أفضل فنانة في شمال أفريقيا، بينما يترشح النجم سولكينج في تصنيفات أفضل فنان في شمال أفريقيا وأفضل أغنية، وينافسه عليها دي جي سنايك بجانب ترشحه للقب أفضل دي جي في أفريقيا.

وتعد جوائز الموسيقى الأفريقية أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.

ومن جانبه، قال مايك دادا، رئيس أفريما، إن جوائز الموسيقى الأفريقية تهدف للاحتفاء بالثقافة الموسيقية في القارة السمراء وتكريم إبداع مواهبها الفنية من المطربين والموسيقيين، ونقل إبداعهم ليراه العالم أجمع بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي احتفالا بالإرث الأفريقي الفني، كما كشف أن حفل جوائز هذا العام سيتم إذاعته بشكل حي ومباشر على أكثر من 84 محطة تليفزيونية في 109 دول حول العالم.

في حين كشفت جنات حدادي، المنسقة الإقليمية للجوائز في شمال أفريقيا، أن المنطقة تحدث نقلة تاريخية بفنانيها هذا العام، حيث تعد هذه النسخة هي الأكثر عددًا لترشحات فناني الشمال في الجوائز الأفريقية، كما تعد هي المرة الأولى التي ينافس فيها فنانون عرب على لقب أفضل فنان وأغنية في نفس العام.

بينما أوضح حسام الجمل، عضو لجنة تحكيم شمال أفريقيا، أنه تم اختيار الترشيحات للأعمال التي صدرت في الفترة من 20 أغسطس 2021 وحتى 5 أغسطس هذا العام، مضيفًا أن صوت منطقة شمال إفريقيا كان أعلى وأكثر من أي وقت مضى هذا العام مع الكثير من الأغاني التي كسرت حواجز المشاهدات والتريندات والأعمال التي لفتت الأنظار، موضحًا أن المشاركة المصرية متألقة بشكل لافت هذا العام بدخولها المنافسة على كل التصنيفات.