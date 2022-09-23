مصرع طفل غرقا في بحر شبين بالغربية.. كان بيحاول يسقي المواشي

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء محاولته سقي المواشي بواسطة جركن، حاول ملئه من بحر شبين في نطاق قرية المنشأة الجديدة بمركز السنطة في محافظة الغربية، حيث انزلقت قدماه في البحر، وجرفه التيار المائي، بسبب عدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل غرق الطفل

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل يدعى «عبد العزيز ال. هـ.»، 17 عاما، مقيم بالمنشأة الجديدة بمركز السنطة، داخل بحر شبين بنطاق القرية.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، لضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن الطفل كان يعمل على سقى المواشي الخاصة بأسرته، وأثناء ملئ جركن مخصص لذلك من مياه البحر، انزلقت قدماه في البحر، وجرفه التيار المائي، دون مقاومة منه لعدم إجادته السباحة، مشيرين إلى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

انتداب الطب الشرعي

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، بالإضافة إلى سرعة تحريات المباحث، حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.