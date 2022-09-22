مصرع عامل صدمه قطار وانتشال جثة طفل غرق في بحر يوسف ببني سويف

لقي عامل مصرعه بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من محطة الواسطى، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت إشراف الشرطة وجهات التحقيق، فيما جرى انتشال طفل غرق بمياه بحر يوسف جنوب المحافظة، وأُودعت الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

وفاة شخص صدمه قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار بالقرب من محطة القطارات بمركز الواسطى شمال المحافظة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى ماهر سيف علي عبد الواحد، عامل، مقيم في قرية العدوة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، 58 عاما، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتشال جثة طالب غرق بمياه بحر يوسف

وفي الحادث الثاني، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي جثة طفل غرق في مياه بحر يوسف بقرية دهان بمركز الفشن جنوب المحافظة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة حيث تبين أن المتوفي يدعى محمد إبراهيم نادى إبراهيم، 11 سنة، طالب مقيم قرية دلهانس بمركز الفشن.