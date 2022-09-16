إنقاذ 52 شخصا من الغرق بشواطئ رأس البر.. وتسليم 197 طفلا تائها إلى ذويهم

نجح رجال إنقاذ شواطئ رأس البر اليوم الجمعة، في إنقاذ 52 حالة من الغرق، كما جرى تسليم 197 طفلًا تائهًا إلى ذويهم، وشهدت شواطئ المدينة إقبالًا كبيرا من المصطافين، وسط استعدادات الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، لمواجهة الأعداد الكبيرة من الزائرين.

تزويد الشاطئ بـ 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين

وجرى تزويد الشاطئ بـ 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، و4 خيام للإسعاف، و33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، أجرى قسم الإنارة برأس البر أعمال رفع كفاءة، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها، وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها، ضمن خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكل الخدمات والمرافق بالمدينة.

وشن قسم المكافحة بالوحدة المحلية برأس البر، حملة جديدة لمكافحة الحشرات، ورش الناموس ومكافحة يرقات الذباب والبعوض بشوارع المدينة.