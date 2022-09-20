نجاة طفل من الغرق بمسقى مائي بسوهاج.. «سقط أثناء اللعب وأنقذه عمه»

نجا طفل عمره أربعة أعرام، من الغرق داخل مسقى مياه بمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث ذهب الطفل رفقه عمه للعب بالأرض الزراعية أثناء ري عمه لها ولكنه سقط داخل مسقى وتمكن العم من سماع استغاثته وإنقاذه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز طما من مستشفى طما المركزي بوصول الطفل «محمدا ا م» سن 4 أعوام، ويقيم دائرة المركز، يعاني من تراكم المياه بالرئتين وصعوبة في التنفس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

إنقاذ الطفل

وبسؤال عمه المدعو «أسامة س م»، 25 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قال إنه أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور برفقته بأرضهم الزراعية وحال لهوه انزلقت قدمه وسقط داخل مسقى مائي وقد تمكن من إنقاذه قبل غرقه وحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.