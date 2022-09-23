تفاصيل سقوط عصابة سرقة الهواتف بمدينة نصر.. والنيابة تأمر بحبسهم

أدلى المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة، باعترافاتهما، قائلين إنهما كوَّنا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المواطنين في مدينة نصر بأسلوب الخطف مستقلين دراجة نارية، وأنهما أقدما على ارتكاب 8 جرائم سرقة للمواطنين في الشوارع بنفس الطريقة.

وأمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهما، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات فى الواقعة.

بلاغ الى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة في مدينة نصر من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد الشوارع في مدينة نصر حيث فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان وقيامهما بسرقة هاتفه والفرار وعقب ذلك توجه إلى قسم الشرطة وقام بتحرير محضر.

وعقب ذلك قام رجال الشرطة بعمل تحريات مكثفة في الواقعة وتم التوصل إلى هوية مرتكبي تلك الجريمة، وتبين أنهما تشكيل عصابي قد تخصصا في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف، وتم تحديد مكان تواجدهما، وتحركت مأمورية وتم ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.

عقوبة السرقة

أما عن عقوبة السرقة، فقد أوضح قانون العقوبات عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، وكشف حسام صفوت المحامي لـ«الوطن»، أن جريمة السرقة بحسب تصنيف عقوبتها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددها القانون مادة 313، أن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.