نشوى مصطفى تتذكر موقفا إنسانيا لـ هشام سليم.. والجمهور: ابن أصول

تذكرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موقفا إنسانيا للفنان الراحل هشام سليم والذي رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر ناهز 64 عاما.

نشوى مصطفى تحكي قصة إنسانية لـ هشام سليم

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: «افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، في يوم راجعة من التصوير وكان فيها أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها ثريا إبراهيم - قالت لي نشوى معنديش عربية توصليني في طريقك لأقرب مكان أنزل آخد تاكسي، قلت لها تاكسي إزاي هاوصل حضرتك لباب البيت، وإحنا ماشيين قالت لي عارفة الشقة اللي هتوصليني ليها دي مين جابهالي، قلت لها مين؟ قالت لي شيريهان».

وأضافت نشوى قائلة: «حكت لى إنها كانت بتشتغل معاها في مسرحية شارع محمد على وكانت بتيجى كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تاني لأن بيتها كان هناك ولما شريهان عرفت قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وأنا هاشتريهالك، ولما اشترتها كانت فرحانة أوي، ولما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها قال لها كان نفسي أفرشها لك».

هشام سليم يهدي رحلة حج لـ ثريا إبراهيم

واختتمت نشوى قائلة: «قالت له وهي بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت أمرك، قالت له نفسي أحج، تاني يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها إن هشام دفع كامل التكلفة وكانت خمسين ألف جنيه وكمان وهي رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعي لي، بس كده، ألف رحمة ونور».

وتفاعل الجمهور مع منشور نشوى مصطفى، مؤكدين أن الفنان الراحل هشام سليم كان يتمتع بالذوق والرقي وأنه «ابن أصول» كما يطلق عليه الوسط الفني.