نشوى مصطفى عن هشام سليم: تكفل بنفقات رحلة حج فنانة كبيرة

سردت الفنانة نشوى مصطفى، واقعة طيبة حدثت مع إحدى الممثلات اللاتي اشتهرن بتأدية الأدوار الثانوية، قام خلالها الفنان هشام سليم، الذي توفى صباح أمس الخميس، بمساعدتها في تأدية فريضة الحج، وذلك في تسعينيات القرن الماضي.

واستهلت حكايتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقولها: «افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، في يوم راجعة من التصوير وكان في أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها، قالت لي نشوى معنديش عربية توصليني في طريقك لأقرب مكان أنزل أخد تاكسي».

شريهان قامت بشراء الشقة وهشام ساعدها في زيارة الكعبة

وتابعت نشوى مصطفى بقولها «قولت لها تاكسي إزاي، سأقوم بتوصيل حضرتك لباب البيت، واحنا ماشيين قالت لي عارفة الشقة اللي حتوصلينى ليها دي مين جابها لي، قولت لها مين؟، قالت شيريهان، وإنها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد علي، وكانت بتيجي كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تاني، لأن بيتها كان هناك، ولما شريهان عرفت، قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وأنا أشتريها لك».

وأضافت بقولها: «لمّا هشام عرف بارك لها، وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها قال لها كان نفسي أعملها أنا، قالت له وهي بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت أمرك، قالت له نفسي أحج، تاني يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها إن هشام دفع كامل التكلفة وكانت 50 ألف جنيه وكمان وهي رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعي لي.. ألف رحمة ونور».

مسرحية شارع محمد علي عرضت عام 1991

يشار إلى أن مسرحية شارع محمد علي، عام 1991 بطولة فريد شوقي، شريهان، هشام سليم، المنتصر بالله، وحيد سيف، سهير الباروني، تأليف بهجت قمر، إخراج محمد عبدالعزيز.