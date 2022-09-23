حدادا على هشام سليم.. إلهام شاهين بفستان أسود في افتتاح مهرجان الإسكندرية

وصلت منذ قليل، الفنانة إلهام شاهين، لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، ومعها شقيقها الفنان أمير شاهين، وحرصت «إلهام» على ارتداء فستان أسود اللون حدادا على الفنان الراحل هشام سليم، الذي غيبه الموت أمس الخميس.

تكريم إلهام شاهين

ومن المقرر أن يتم تكريم إلهام شاهين في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الذي تحمل الدورة أسمه، ويتسلم تكريمه شقيقه حسام غانم.

أبرز الحضور في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

وحرص على حضور حفل الافتتاح كل من السينوغراف المصري كريم عرفة، الناقد السعودي نايف البقمي، الممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، الملحن كريم عرفة، المخرج المغربي والعالمي إدريس الروخ، المخرج أحمد خالد، الكيروجراف السويسرية نينا ترابر.

ووصل أيضا أصحاب الورش التي يتضمنها المهرجان إلى مكتبة وهم الفنان الإسباني ريكاردو روساتو، والفنان الفلسطيني محمد الطيطي، والفنان أحمد بركات، والناقد يسري حسان، والفنانة نهلة مرسي، والمخرج سامح بسيوني.