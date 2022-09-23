نهال عنبر: هشام سليم توقع يوم وفاته بالساعة والدقيقة

قالت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، إنّ الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، قد تنبأ بموعد وفاته قبلها بعدة أيام، في ظل صراعه مع المرض الذي تسبب في تدهور حالته الصحية مؤخرًا حتى رحيله عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

وأضافت نهال عنبر، لـ«الوطن»، أنّ الفنان هشام سليم أخبر أسرته وشقيقه أنّه سيغادر الحياة يوم 22 في الساعة «تن تن»، على حد قوله لهم وقتها، وتشاء الأقدار بالفعل أن تكون وفاته في اليوم نفسه وبالتحديد في غضون الساعة 10 إلا 10 دقائق كما توقع.

نهال عنبر عن هشام سليم: كان يشعر بوفاته

وتابعت: «هشام سليم كان إنسانًا ودودًا، طيبًا مخلصًا لفنه ولأصدقائه، ويبدو أنّه كان يشعر باقتراب رحيله ومغادرته الحياة في ظل اشتداد حدة المرض والألم».

أحد نجوم فترتي الثمانينيات والتسعينيات

ويعد الفنان هشام سليم، أحد أبرز النجوم في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها أفلام شارك فيها وهو مراهقًا صغيرًا وشابًا فتيًا ورجلًا ناضجًا منها «إمبراطورية ميم، عودة الابن الضال، لا تسألني من أنا، كريستال، تزوير في أوراق رسمية، ميت فل، يا دنيا يا غرامي، يا مهلبية يا».

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها «الراية البيضا، أرابيسك، المصراوية، ليالي الحلمية، محمود المصري، في إيد أمينة، حروف النصب، امرأة من زمن الحب، ومازال النيل يجري، هوانم جاردن سيتي، كلبش، هجمة مرتدة».